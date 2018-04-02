Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
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Каспийская флотилия. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, количество военнослужащих возрастет кратно, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.
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02.04.2018
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