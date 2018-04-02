Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101
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Ту-95МС.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС оснащаются новыми ракетами Х-101 в соответствии с графиком, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Вначале поговорим, как решаются задачи развития парка самолётов Ту-160 и Ту-95МС. Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев на заводах выполняются их ремонт и модернизация. В соответствии с графиками, самолёты оснащаются новыми ракетами Х-101", - сказал Шойгу.
По его словам, сегодня на селекторном совещании обсудят, как ПАО "Туполев" справляется с этими задачами.
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02.04.2018
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