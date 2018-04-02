Гидрографы Северного флота организовали "Плавучий университет" в Баренцевом море
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Гидрографическое судно «Горизонт».
Источник: www.mvestnik.ru
ЦАМТО, 2 апреля. На Северном флоте прошел учебно-методический сбор с молодыми специалистами гидрографической службы. В течение двух недель в Баренцевом море на борту гидрграфического судна "Горизонт" они изучали теорию и практику научных исследований Арктики.
Данное мероприятие получило название "Плавучий университет". Проводится оно второй год подряд под руководством начальника Арктической океанографической экспедиции гидрографичесакой службы Северного флота капитана 2 ранга Андрея Шаромова.
Основная цель организации "Плавучего университета" – обучение молодых специалистов с проведением занятий в реальных морских условиях для подготовки к выполнению предстоящих океанографических работ в высокоширотных районах Северного Ледовитого океана и на арктических островах.
Ежедневно наиболее подготовленными офицерами или специалистами с большим практическим опытом проводились лекции, занятия, тренировки в специализированных лабораториях судна с непосредственным показом на технических средствах. Сразу после окончания теоретического обучения личный состав переходил к освоению полученных знаний на практике. Вечернее время уделялось самоподготовке и обработке ранее полученных материалов.
Акцент в обучении делался на освоение современных образцов океанографических приборов и программного обеспечения. В ходе сбора произведено изучение и испытание в полевых условиях вновь поступивших на вооружение экспедиции новых технических средств: гидрологического зонда, навигационной аппаратуры потребителей, мареографа открытого моря.
Помимо специальной подготовки с экипажем судна "Горизонт" и участниками сбора, проведены тренировки по борьбе за живучесть судна на ходу и во время стоянки и занятия по оказанию первой медицинской помощи. Также молодые гидрографы прослушали курс лекций по истории изучения Арктики, сообщает пресс-служба Северного флота.
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02.04.2018
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