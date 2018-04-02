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Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе осваивают уникальный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок"

03.04.2018 ЦАМТО 189 0
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Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.

ЦАМТО, 2 апреля. Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к освоению современных переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы 1Л271 "Аистенок".

Автоматика комплекса способна рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта либо место падения снаряда. Также система может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, благодаря чему артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.

Кроме того, комплекс обнаруживает движущуюся наземную технику на дальности до 20 км, что дает возможность наносить упреждающие удары по противнику.

Информация о режимах работы радиолокационной станции, метки и траектории обнаруженных целей и другая информация выводится на цветном дисплее пульта управления. Для передачи сведений об обнаруженных целях в состав комплекса входит радиостанция.

"Аистенок" выполнен в виде разборной конструкции, состоящей из набора модулей, пригодных для переноски расчетом или перевозки на различных транспортных средствах. Вес компонентов системы составляет 135 кг, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
02.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Аистенок
Компании
Минoбороны РФ

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