Американские военные подтвердили, что "Тяньгун" вошла в атмосферу Земли над Тихим океаном



Китайский космический аппарат "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1"). Китайский космический аппарат "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1").

Ранее Центр управления пилотируемыми полетами КНР сообщил, что станция вошла в верхние слои атмосферы в 03:15 мск

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Стратегическое командование Вооруженных сил США подтвердило в воскресенье, что китайская космическая станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана. Об этом говорится в заявлении входящего в структуру данного командования Объединенного центра космических операций, расположенного на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния).

Для получения подтверждения были задействованы "сенсоры сети космического наблюдения и системы орбитального анализа". Центр также смог установить координаты вхождения станции в атмосферу "при взаимодействии с партнерами в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и Великобритании".

"Объединенный центр космических операций работает вместе с правительством, индустрией и иностранными партнерами, отслеживая и сообщая о входе объектов в атмосферу, включая сегодняшний спуск "Тяньгун-1", так как космос имеет крайне важное значение для наших общих интересов в сфере международной безопасности", - отметил первый заместитель командующего этим подразделением генерал- майор Стивен Уайтинг.

Ранее Центр управления пилотируемыми полетами Китая сообщил, что "Тяньгун-1" вошла в верхние слои атмосферы в 03:15 мск, большая часть станции сгорела.

Масса станции 8,5 тонн, ее длина - 12 метров, а диаметр - 3,3 метров. "Тяньгун-1 была выведена на орбиту еще в сентябре 2011 года. В 2012 и 2013 годах к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу", однако потом полет космической лаборатории проходил в непилотируемом режиме.

25 марта газета The Hill опубликовала материал, в котором эксперты утверждали, что обломки станции, сходящей с орбиты, могут упасть во Франции, Испании, Греции и Португалии. 30 марта в МИД Китая сообщили, что вероятность падения крупных элементов на территорию стран очень мала, и при необходимости власти КНР оперативно сообщат о возникновении риска.