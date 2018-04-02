МИД КНР: падение космической станции "Тяньгун-1" не привело к разрушениям на Земле
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Падающая космическая станция Тяньгун-1. 29 марта 2018.
Источник: © AP Photo / Fraunhofer Institute FHR
Официальный представитель министерства Гэн Шуан подчеркнул, что большая часть космической станции сгорела в атмосфере
ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Падение китайской космической станции "Тяньгун-1" в южной части Тихого океана не привело к каким-либо разрушениям на земной поверхности. Об этом сообщил на регулярном брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Большая часть "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере - это неоспоримый факт. Насколько мне известно, к настоящему моменту [падение] станции не привело к каким-либо разрушениям на поверхности Земли", - отметил он.
"Тяньгун-1" в понедельник разрушилась в атмосфере над южной частью Тихого океана. Согласно наблюдениям некоторых европейских астрономов, станция упала в районе острова Таити.
Масса космической лаборатории составляла 8,5 т, длина - 12 м, диаметр - 3,3 м. "Тяньгун-1" была выведена на орбиту в сентябре 2011 года, в последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Затем полет станции стал проходить в непилотируемом режиме.
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02.04.2018
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