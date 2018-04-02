Более тысячи российских военных в Армении подняты по тревоге в рамках учений
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц
В учениях задействовано около 300 единиц военной техники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений российской военной базы, дислоцированной в Армении, подняты по тревоге с последующей передислокацией на высокогорный полигон Алагяз, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"За неделю учений военнослужащие на полигоне Алагяз выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях горно-скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий", - сказал Астафьев.
Основное внимание будет уделено отработке в горах тактических действий мотострелковых подразделений в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации.
В двусторонних тактических учениях в Закавказье принимают участие более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.
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02.04.2018
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