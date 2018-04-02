Расчеты "Искандер-М" произвели электронные пуски на учениях под Оренбургом
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
Подразделения совершили 40-километровый марш
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили объекты условного противника групповыми электронными пусками на учениях в Оренбургской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Задачи отрабатывались в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения были подняты по тревоге, совершили 40-километровый марш и успешно выполнили электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне", - говорится в сообщении.
Учения прошли в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие около 300 ракетчиков, задействовали более 40 единиц военной и специальной техники.
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02.04.2018
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