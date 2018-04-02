Российские военные контролируют вывод боевиков из города Дума в Восточной Гуте
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Идлиб (Сирия), 2017 год.
Источник: Ammar Abdullah/Reuters/Архив
В провинцию Идлиб вывезли 1146 человек на 24 автобусах
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вывод боевиков и членов их семей начался 1 апреля из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации "Идлиб" под контролем российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"1 апреля 2018 года при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике по организованному гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства.
Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в том числе 112 боевиков и 1034 члена их семей.
На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, отметили в Минобороны РФ.
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02.04.2018
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