Корабли Каспийской флотилии уничтожили условного противника ракетами



Удар крылатыми ракетами Калибр. Архивное фото.

Источник: © Фото : Министерство обороны РФ Удар крылатыми ракетами Калибр. Архивное фото.Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Боевые расчеты загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух" провели совместные учения с экипажами кораблей Каспийской флотилии по обнаружению и уничтожению условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе учений расчетами радиолокационной станции была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации. По подтвержденной информации от разведчиков Каспийской флотилии цели были идентифицированы как условный противник", - сказал он.

Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг" получили данные по приближающимся объектам от станции "Подсолнух" и распределили цели для нанесения одновременного эффективного ракетного удара. Условный противник был уничтожены ракетным комплексом "Калибр".

Радиолокационная станция "Подсолнух" позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов. Одной из главных особенностей станции является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта. -0-