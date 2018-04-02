Спецназ ЮВО приступил к занятиям на бронеавтомобилях "Тайфун"



Бронеавтомобиль Тайфун-К. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага Бронеавтомобиль Тайфун-К. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие подразделений соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к практическим занятиям в составе экипажей на новейших бронеавтомобилях "Тайфун", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"С военнослужащими проводятся занятия на автодроме, отрабатываются приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимой скорости", - сказал он.

"Тайфун" представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Бронеавтомобиль оснащен 5 видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На "Тайфуне" также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.