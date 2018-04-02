Спецназ ЮВО приступил к занятиям на бронеавтомобилях "Тайфун"
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Бронеавтомобиль Тайфун-К. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие подразделений соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к практическим занятиям в составе экипажей на новейших бронеавтомобилях "Тайфун", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"С военнослужащими проводятся занятия на автодроме, отрабатываются приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимой скорости", - сказал он.
"Тайфун" представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.
Бронеавтомобиль оснащен 5 видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На "Тайфуне" также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.
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02.04.2018
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