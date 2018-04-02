Министр обороны Мавритании посетит конференцию в Москве, сообщил источник
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Москва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
НУАКШОТ, 2 апр - РИА Новости. Министр обороны Мавритании Джалу Мамаду Батия возглавит делегацию от своей страны на военной конференции по безопасности в Москве 4-5 апреля, сообщил РИА Новости военный источник.
"Министр встретился с военным атташе РФ Владимиром Паниным и обсудил военное сотрудничество и конференцию по безопасности и обороне в Москве. Министр подтвердил военному атташе участие Мавритании на высоком уровне на конференции в Москве", - сказал источник.
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02.04.2018
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