Шпаргалка для продавцов: выбор ниши для успешного автобизнеса

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Постоянное развитие авторынка приводит к тому, что даже опытные продавцы и мастера не всегда могут помочь определиться с выбором своей специализации при создании собственного бизнеса. Какие есть направления в автобизнесе, насколько выгодно ими заниматься, что предлагают успешные продавцы?

Авто.Про предлагает свою информацию о специализации рынка запчастей, которая поможет определиться как с выбором необходимых комплектующих, так и с тем, какое направление в этом бизнесе выбрать, делая первые шаги.

Структура рынка: как она выглядит?

Как расставлены игроки на авторынке? Давайте для начала рассмотрим основные сферы, на которые делится этот бизнес.

Виды автотранспорта: легковые, грузовые, сельскохозяйственные машины. Для каждой из групп есть свои порталы, свои комплектующие, занимаются ими соответственно разные специалисты.

Наиболее развит рынок для легковых авто. Он делится на детали для европейских, корейских, японских, американских авто. У каждого автоконцерна свои партнеры, параметры деталей, соответственно – своя специализация.

Еще более узкая направленность – деление по отдельным моделям. Есть порталы для продаж автозапчастей для RENAULT, Toyota, Mercedes и других марок. У нас запчасти на роно 19 можно найти на https://avto.pro/catalog/renault/19/. В этих магазинах можно найти практически весь спектр изделий для одной модели.

Отдельная сфера продаж – автохимия, масла, жидкости для автомобилей. Еще одно направление – шины, диски для отдельных групп авто.

Выделяются и другие узкие специализации: продажи двигателей, аккумуляторов, тюнинга, электроники. Спектр предложений все время увеличивается, рынок меняется, на нем появляются новые игроки, в то же время, старые уходят. Поэтому необходимо постоянно следить за обновлением информации, чтобы вовремя сделать верный выбор.

Какой нише отдать предпочтение?

По заключению экспертов Авто.Про, значительную часть автопарка Украины составляют подержанные автомобили, причем довольно большого срока эксплуатации. Это значит, что потребность в запчастях будет только увеличиваться.

Какие детали наиболее востребованы?

Оригиналы. Это комплектующие, которые представлены предприятиями-партнерами известных концернов. Они отличаются хорошим качеством и высокой ценой.

Продукция, представленная известными производителями запчастей: CTR, Bosch SACHS, Hans Pries, TRW, Ruville, Lemfoerder. Она надежна, но стоит дешевле оригиналов.

Запчасти из популярных каталогов автозапчастей - Blue Print, Nipparts, крупных зарубежных оптовых складов – Intercars, Fota, Szakal Metal. Это направление немного ниже по качеству, но по стоимости - наиболее приемлемый вариант.

У каждой из этих сфер есть своя группа потребителей, отдающая им предпочтение в зависимости от стоимости, качества, особенностей конструкции. Какую из ниш на рынке выбрать – дело каждого, кто заинтересован в поиске качественных запчастей для ремонта своего авто и для того, чтобы открыть свой бизнес в этой сфере.

По материалам https://avto.pro.