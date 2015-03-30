Китайская космическая станция ускорила падение



Падающая космическая станция Тяньгун-1. 29 марта 2018.

Источник: © AP Photo / Fraunhofer Institute FHR Падающая космическая станция Тяньгун-1. 29 марта 2018.Источник: © AP Photo / Fraunhofer Institute FHR

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Радиолокационный комплекс в Германии заснял неконтролируемое вращение падающей китайской орбитальной станции "Тянгун-1".

Видео опубликовано на странице Фраунгоферского института высокочастотной физики и радиолокационной техники (Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques) на YouTube.

"Скорость вращения увеличилась до 2,2 градуса в секунду, что составляет один оборот вокруг своей оси за две минуты 43 секунды", - говорится в подписи к ролику.

Съемка произведена 27 марта. Подчеркивается, что пока это единственное в мире обнародованное радиолокационное изображение станции перед ее падением.

На сайте немецкого института указано, что наблюдения проводятся по заданию Европейского космического агентства. Цель - выяснить, остается ли корпус станции неповрежденным или она начала распадаться на части. Также эксперты хотят установить скорость и направление ее вращения, поскольку от этого зависит трение "Тянгун-1" об атмосферу, а значит, и сроки падения на Землю.

Для получения изображения использовалась 34-метровая параболическая антенна радиолокатора, расположенного недалеко от Бонна.

По прогнозу Управления космического мусора Европейского космического агентства от 28 марта, китайская станция сойдет с орбиты и достигнет атмосферы Земли в промежутке между утром 31 марта и полуднем 1 апреля.

В зону возможного падения обломков входят Португалия, Испания, Италия, Греция, Турция, территории центральноазиатских республик (за исключением Казахстана), Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны Центральной и Южной Америки.

Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец - 1") вышла на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустившей свою орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским сериям "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и дополнительной проверки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время существования "Тянгун-1" ее посетили три экспедиции - в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016-м связь с ней была потеряна.

Объект находится в космосе уже шесть с половиной лет. Его масса - 8,5 тонны, длина - 10,4 метра, жилой объем - 15 кубических метров.