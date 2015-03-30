Минобороны Болгарии высказало заинтересованность в покупке израильских F-16C/D



Самолет F-16 ВВС Израиля.

Источник: rg.ru Самолет F-16 ВВС Израиля.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 29 марта. По заявлению главы военного ведомства Болгарии Красимира Каракачанова, Минобороны намерено предложить уполномоченным структурам Израиля представить предложение по поставке самолетов F-16C/D на тендер, предполагающий закупку истребителей для замены имеющихся МиГ-29.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра, военное ведомство уже получило письмо от Boeing, в котором компания предложила поставку самолетов F/A-18. Кроме того, ожидается поступление предложений по поставке новых и бывших в эксплуатации F-16, "Тайфун" и "Грипен".

Одновременно с покупкой новых самолетов, Минобороны Болгарии намерено восстановить боеспособность состоящих на вооружении МиГ-29.

Как уже сообщалось, Минобороны Болгарии 21 марта подписало с Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ" рамочное соглашение о ремонте и логистической поддержке парка истребителей МиГ-29, которое предполагает после проведения соответствующих работ обеспечение боеготовности 12 МиГ-29А и 3 МиГ-29УБ в течение 4 лет. Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Болгарии, стоимость программы составляет 81 млн. левов (40,5 млн. евро).