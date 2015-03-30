Су-57 вооружат "сверхзвуковой смертью"



Самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") с хорошо видимыми внешними подвесками и подвешенным макетом ракеты Х-31. Жуковский, декабрь 2015 года.

Источник: Алексей (другой) / russianplanes.net Самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") с хорошо видимыми внешними подвесками и подвешенным макетом ракеты Х-31. Жуковский, декабрь 2015 года.Источник: Алексей (другой) / russianplanes.net

Российский истребитель пятого поколения Су-57 вооружили "сверхзвуковой смертью". Именно так военные летчики называют ракеты Х-31, практически неуязвимые для зенитного огня противника за счет высокой скорости и систем противодействия. По оценке экспертов, в результате новейший самолет получит возможность эффективно уничтожать вражеские корабли и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали "Известиям" в Главкомате воздушно-космических сил, работы по интеграции Х-31 в состав вооружения истребителя Су-57 уже идут. Военные рассчитывают завершить их до конца нынешнего года.

700-килограммовая ракета крепится как на внешнем узле подвески перспективного российского многоцелевого истребителя, так и в специальном отсеке внутри его фюзеляжа. В начале этого года массогабаритные макеты изделий прошли полный цикл летных испытаний в составе самолета Т-50 (предсерийная версия Су-57). После этого были доработаны узлы подвески, адаптированы некоторые элементы конструкции и бортовых систем ракеты.

Х-31 (по кодификации НАТО - AS-17 Krypton) предназначена для уничтожения кораблей противника (версия Х-31А) и радиолокационных станций систем ПВО (Х-31П). "Сверхзвуковая смерть" - достаточно габаритное изделие. В зависимости от модификации ее длина может превышать 5 м. Вес - более 700 кг. На скорости 3600 км/ч Х-31 может легко менять траекторию полета. Это делает ее практически неуязвимой для зенитных ракет и других средств ПВО. У изделия очень прочная конструкция, позволяющая выдерживать десятикратную перегрузку при выполнении маневра. Ранее Х-31 была адаптирована для применения с борта МиГ-29КР/КУБР, Су-30СМ и Су-35.

Противорадиолокационная Х-31П легко справится с самыми современными зенитными ракетными системами. В том числе американской Patriot и европейской Aster 30 SAMP/T. "Сверхзвуковая смерть" способна поражать цели на дальности до 250 км. У противокорабельной Х-31А дальность стрельбы - чуть более 150 км. Но одного попадания такой ракеты достаточно для гарантированного уничтожения боевого корабля класса "эсминец".

Как пояснил "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (разработчик Х-31) провела большую работу по адаптации существующих авиационных средств поражения для Су-57. В результате самолет может нести авиационные ракеты различного назначения.

- Х-31 очень хорошо зарекомендовала себя. Наверное, было бы несправедливо исключать ее из арсенала истребителя пятого поколения, - отметил Алексей Леонков. - Ракета способна поражать эсминец боевой частью проникающего типа непосредственно в борт либо осколочно-фугасным зарядом при пролете над кораблем. Удары можно наносить в любых метеоусловиях, при волнении моря в 4-5 баллов и активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы и ПВО противника.

Самолет пятого поколения Су-57 будет определять облик отечественной истребительной авиации в ближайшие десятилетия. Главными его достоинствами эксперты называют сверхманевренность и возможность осуществлять полет в крейсерском режиме на сверхзвуковой скорости без форсажа. Истребитель отличается низкой радиолокационной заметностью. Для этого основное вооружение размещается в специальных люках внутри фюзеляжа. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в феврале сообщил о завершении первого этапа государственных испытаний. В 2018 году Минобороны планирует подписать контракт на создание партии из 12 Су-57. Первые два самолета будут поставлены в 2019 году.

Сергей Вальченко, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев