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Большие десантные корабли Балтийского флота отразили атаку катеров и авиации "противника"

30.03.2018 ТАСС 149 0
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БДК «Александр Шабалин»
БДК Балтийского флота «Александр Шабалин».
Источник: bastion-karpenko.narod.ru

БДК "Королев" и "Александр Шабалин" выполнили боевые стрельбы в дневное и в ночное время

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Экипажи больших десантных кораблей (БДК) "Королев" и "Александр Шабалин" Балтийского флота в ходе учений, прим отразили атаку быстроходных катеров и авиации условного противника, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Личный состав БДК "Королев" и "Александр Шабалин", совместно отрабатывая задачи по отражению атак противника, успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые суда и средства воздушного нападения неприятеля", - сказал он.

Боевые стрельбы из артиллерийского вооружения выполнялись как в дневное, так и в ночное время. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации.

Также экипажи "десантников" отработали задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями, по уничтожению морских плавающих мин.

"Следующим этапом боевой подготовки для БДК станут учения по доставке морем техники и личного состава морской пехоты и высадке десанта на необорудованное побережье", - заключил Мартов.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Су-24
Проекты
БДК 775
БФ
Военные учения

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