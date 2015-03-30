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В России начались масштабные учения Военно-транспортной авиации

30.03.2018 ТАСС 144 0
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ВДВ России
ВДВ России.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В мероприятии было задействовано более 30 самолетов Ил-76

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Учения Военно-транспортной авиации начались в России, в них задействовано более 30 самолетов Ил-76. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В регионах Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов проходят летно-тактические учения подразделений Военно-транспортной авиации. Всего в мероприятии задействовано более 30 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

По данным Минобороны, в мероприятии задействованы эскадрильи авиационных полков, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях.

"Летный состав Военно-транспортной авиации отработал перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях, а также выполнил массовое десантирование личного состава Воздушно-десантных войск", - сообщили в Минобороны.

В ходе десантирования экипажи совершали полет на дистанциях менее 2 км, по 10 самолетов в каждой колонне воздушного строя.

Также летчики Военно-транспортной авиации отработали посадки на подготовленные грунтовые полосы и на "зараженные" аэродромы с применением индивидуальных средств химической защиты и выполнением дезактивации авиационной техники.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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