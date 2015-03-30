Названы сроки использования Россией американской сверхтяжелой ракеты
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Сверхтяжелая ракета-носитель SLS.
Источник: NASA / MSFC / Reuters
Российский шлюзовой модуль для лунной станции DSG (Deep Space Gateway) может быть запущен на американской сверхтяжелой ракете SLS (Space Launch System) в 2025 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, с 2019 года может начаться разработка документации на шлюзовой модуль, в этом случае к 2021 году он должен быть уже изготовлен. На 2022 год запланирована отправка модуля в США для подготовки к запуску. Данные сроки справедливы, если "Роскосмос" выделит ракетно-космической корпорации "Энергия" соответствующее финансирование.
"С 9 апреля в Хьюстоне будет проходить двухсторонняя рабочая встреча, на которой планируется представить отчет о проделанной Россией работе по тематике окололунной станции, согласовать вопросы интеграции российской шлюзовой камеры с американской сверхтяжелой ракетой SLS и кораблем Orion", — сказал собеседник агентства.
В сентябре 2017 года Россия и США подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в создании окололунной орбитальной станции. Планируется, что Россия создаст для нее шлюзовой модуль, из которого космонавты смогут выходить на поверхность станции для ее технического обслуживания или проведения экспериментов. В качестве прототипов для него рассматриваются российские модули "Пирс" и "Узловой".
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29.03.2018
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