Израильские истребители обманули российские радары в Сирии
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Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США.
Источник: МО США
Расположенные в Сирии российские радары не заметили два израильских самолета F-35. Об этом сообщает кувейтская газета Al-Jarida.
По информации издания, два истребителя-бомбардировщика совершали разведывательный полет в иранских районах Бандар-Аббас, Исфахан и Шираз. Самолеты также пролетели в воздушном пространстве Ирака и Сирии.
Полеты F-35 не заметили не только российские радары: присутствия в своем небе израильских ВВС также не зафиксировали системы слежения Сирии и Ирана. Al-Jarida передает, что это произошло в марте, однако точная дата не называется. При этом неизвестно, были ли действия Израиля согласованы с США.
В Израиле 28 марта заявили, что страна возобновила полеты в Сирию после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС еврейского государства. Это стало ответом на израильские авиаудары по военным объектам на территории Сирии.
С 4 по 15 марта Израиль провел совместно с США военные учения "Можжевеловая кобра" (Juniper Cobra).
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29.03.2018
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