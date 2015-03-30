Израильские истребители обманули российские радары в Сирии



Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США.

Источник: МО США Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США.Источник: МО США

Расположенные в Сирии российские радары не заметили два израильских самолета F-35. Об этом сообщает кувейтская газета Al-Jarida.

По информации издания, два истребителя-бомбардировщика совершали разведывательный полет в иранских районах Бандар-Аббас, Исфахан и Шираз. Самолеты также пролетели в воздушном пространстве Ирака и Сирии.

Полеты F-35 не заметили не только российские радары: присутствия в своем небе израильских ВВС также не зафиксировали системы слежения Сирии и Ирана. Al-Jarida передает, что это произошло в марте, однако точная дата не называется. При этом неизвестно, были ли действия Израиля согласованы с США.

В Израиле 28 марта заявили, что страна возобновила полеты в Сирию после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС еврейского государства. Это стало ответом на израильские авиаудары по военным объектам на территории Сирии.

С 4 по 15 марта Израиль провел совместно с США военные учения "Можжевеловая кобра" (Juniper Cobra).