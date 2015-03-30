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Украина признала продажу ракетных технологий Северной Корее

30.03.2018 Lenta.ru 280 0
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Зенит-3SL
Ракеты-носители "Зенит-3SL" в цеху Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина).
Источник: "Южмаш"

Украина признала, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могут включать элементы, произведенные днепровским заводом "Южмаш". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрия Кику.

Специалист напомнил, что в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что двигатели для северокорейских ракет имеют элементы советских двигателей РД-250, произведенные украинским "Южмашем".

"В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы", — сказал Кику.

Группа экспертов санкционного комитета по КНДР отслеживает выполнение резолюций, принятых в отношении Северной Кореи. Мандат работы специалистов продлен Совбезом ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространенному организацией документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад с выводами и рекомендациями не позднее 1 февраля 2019 года.
29.03.2018
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