Объявлена дата пуска новейшей ракеты SpaceX
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Ракета Falcon 9.
Источник: © EPA/NASA
Последняя и окончательная версия тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 американской компании SpaceX стартует 24 апреля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал, сообщает в Twitter новостной сайт AmericaSpace.
Ракета должна вывести на геопереходную орбиту первый для Бангладеш коммуникационный спутник Bangabandhu-1. Данный космический аппарат произведен французско-итальянской Thales Alenia Space.
Ранее запуск Bangabandhu-1 был запланирован на 4 апреля 2018 года. Перенос пуска связан с выбором в качестве носителя спутника Falcon 9 версии Block 5. "Это привело к некоторой дополнительной задержке. Однако Bangabandhu-1 будет летать на самой передовой и надежной ракете, когда-либо построенной компанией", — заявили в Thales Alenia Space.
Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на восемь процентов, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень последней версии носителя рассчитана на десять и более запусков. Начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен, а SpaceX сосредоточится на завершении разработки пилотируемого корабля Dragon 2 и создании сверхтяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket).
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29.03.2018
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