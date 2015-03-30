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Объявлена дата пуска новейшей ракеты SpaceX

30.03.2018 Lenta.ru 295 0
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Falcon 9
Ракета Falcon 9.
Источник: © EPA/NASA

Последняя и окончательная версия тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 американской компании SpaceX стартует 24 апреля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал, сообщает в Twitter новостной сайт AmericaSpace.

Ракета должна вывести на геопереходную орбиту первый для Бангладеш коммуникационный спутник Bangabandhu-1. Данный космический аппарат произведен французско-итальянской Thales Alenia Space.

Ранее запуск Bangabandhu-1 был запланирован на 4 апреля 2018 года. Перенос пуска связан с выбором в качестве носителя спутника Falcon 9 версии Block 5. "Это привело к некоторой дополнительной задержке. Однако Bangabandhu-1 будет летать на самой передовой и надежной ракете, когда-либо построенной компанией", — заявили в Thales Alenia Space.

Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на восемь процентов, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень последней версии носителя рассчитана на десять и более запусков. Начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен, а SpaceX сосредоточится на завершении разработки пилотируемого корабля Dragon 2 и создании сверхтяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket).
29.03.2018
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Страны
Бангладеш
Италия
США
Франция
Компании
Leonardo
SpaceX
Thales
Проекты
Falcon РН

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