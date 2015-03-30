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Узбекистан и Белоруссия налаживают военное сотрудничество

30.03.2018 Интерфакс-АВН 263 0
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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com

Ташкент. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве в военной сфере подписано между министерствами обороны Узбекистана и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба узбекского оборонного ведомства.

По ее данным, по итогам переговоров, состоявшихся в Ташкенте, министры обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и Белоруссии Андрей Равков подписали Договор о сотрудничестве в военной сфере.

"В ходе состоявшейся встречи главы оборонных ведомств Узбекистана и Белоруссии обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-белорусского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении", - рассказали в Минобороны.

В ходе встречи отмечалось, что сторонами за короткий период была проделана большая работа по расширению нормативно-правовой базы военного сотрудничества. Подписан меморандум о сотрудничестве между Академиями ВС Узбекистана и Белоруссии, в настоящее время реализуется План военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2018 год.

В ходе беседы белорусская сторона пригласила военнослужащих армии Узбекистана участвовать в ежегодном конкурсе на право присвоения нагрудного знака "Доблесть и мастерство", который проводится среди подразделений специального назначения.

В рамках программы официального визита А.Равков также посетил Академию Вооруженных сил Узбекистана.

Министра обороны Белоруссии А.Равкова принял секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

Члены военной делегации Белоруссии ознакомятся с достопримечательностями Самарканда и Бухары.
29.03.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Белоруссия
Узбекистан

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