Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия

Госпогранслужба Украины обнаружила в Донецкой области "признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения". Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

dpsu.gov.ua

Один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории

— говорится в сообщении Госпогранслужбы. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых, ослепляющих лазеров

— уточнили в ведомстве.

Пограничники добавили, что в июле 2016 года такие же повреждения глаз получили военнослужащие Краматорского пограничного отряда, которые наблюдали через оптические приборы за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко тогда заявлял, что "россияне использовали специальное лазерное устройство", запрещенное Конвенцией о негуманном оружии. Информация о вероятном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.