Спасатели ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке
|
|
Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото.
Источник: © Фото : Alex omen
Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Алагез" в акватории Авачинского залива провел учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.
Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. В ходе учения в морском полигоне аппарат был спущен на воду с судна-носителя и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине более 80 метров,
говорится в релизе.
Сообщается, что "экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки "аварийной подлодки", а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ".
В пресс-службе добавили, что в ходе учения "АС-30 осуществил 5 стыковок со стенд-макетом подлодки". Объективный контроль за точностью работы экипажа аппарата осуществлялся при помощи телеуправляемого подводного аппарата "Тайгер".
|
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.08.2017 Спасатели ТОФ на учениях помогли аварийной подлодке
07.06.2017 На Камчатке военные ТОФ на учениях спасли экипаж "аварийной" подлодки
05.10.2016 На Камчатке прошли учения аварийно-спасательной службы Тихоокеанского флота
08.04.2016 ВМФ России модернизирует до конца текущего года все глубоководные поисково-спасательные аппараты «Приз»
15.08.2014 Достать из-под воды
14.08.2014 SOS из глубины
14.08.2014 В Минобороны России утверждена перспективная концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ
13.08.2014 ВМФ России создаст глубоководных роботов