Спасатели ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке



Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото.

Источник: © Фото : Alex omen Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото.Источник: © Фото : Alex omen

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Алагез" в акватории Авачинского залива провел учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.

Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. В ходе учения в морском полигоне аппарат был спущен на воду с судна-носителя и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине более 80 метров,

говорится в релизе.

Сообщается, что "экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки "аварийной подлодки", а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ".

В пресс-службе добавили, что в ходе учения "АС-30 осуществил 5 стыковок со стенд-макетом подлодки". Объективный контроль за точностью работы экипажа аппарата осуществлялся при помощи телеуправляемого подводного аппарата "Тайгер".