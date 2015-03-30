В Швеции успешно испытали парашют для программы ExoMars



Миссия ExoMars.

Источник: © Фото : ESA/David Ducros Миссия ExoMars.Источник: © Фото : ESA/David Ducros

Диаметр парашюта составляет 35 метров

ТАСС, 29 марта. Европейское космическое агентство (ЕКА) отчиталось об успешном испытании парашюта, при помощи которого на поверхность Марса предстоит спустить научное оборудование программы ExoMars-2020. Как сообщается в четверг на сайте агентства, испытания проводились на территории Швеции.

"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на Марс, прошел первое из целого ряда испытаний перед миссией ExoMars, в рамках которой на Красную планету будут доставлены марсоход и научная платформа", - заявил представитель ЕКА Тьерри Бланкер.

Речь идет о втором главном парашюте диаметром 35 метров, который должен раскрываться на финальной стадии спуска. Вся парашютная система, куда также входят еще три парашюта, размещается в металлическом контейнере, а ее масса составляет 195 кг.

В рамках испытаний, прошедших в этом месяце, спускаемая капсула массой 500 кг вместе с парашютной системой была поднята на вертолете на высоту 1,2 км от поверхности. Процесс спуска, длившийся порядка 2,5 минуты, был запечатлен на видео с земли, а также при помощи портативных камер, закрепленных на капсуле.

В будущем ученые планируют провести повторные испытания, но на высоте 30 км, куда капсула должна быть доставлена при помощи специального воздушного шара. По мнению ученых, это позволит более реалистично отразить условия спуска в более разреженной марсианской атмосфере.

Старт миссии намечен на июль 2020 года. Предполагается, что космический корабль с посадочной платформой и автономным марсоходом Pasteur достигнет орбиты Марса в марте 2021 года. Спускаемый модуль с посадочной платформой построит российское НПО Лавочкина.