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Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"

30.03.2018 РИА Новости 850 1
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Командная ракета 15А11 системы Периметр
Командная ракета 15А11 системы Периметр.
Источник: © неизвестный фотограф Минобороны СССР

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская система управления ядерным ударом "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", была создана много лет назад, и почему эта тема снова всплыла в британских СМИ, неясно. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

"Дело в том, что этой системе уже, условно говоря, сто лет. Почему она всплыла сейчас, я не знаю. Наверное, появился дефицит тем или обвинять Россию уже стало не в чем. И решили создать условия для того, чтобы опосредованно ещё раз показать, что Россия - огромная угроза", - пояснил военный эксперт.

По его мнению, эта попытка показать, что Россия серьёзно готовится к ядерной войне и у неё есть все возможности для уничтожения, направлена на запугивание собственных граждан.

Ранее эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр в интервью таблоиду Daily Star подтвердил, что автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора, все еще действует и даже совершенствуется. Вместе с тем он признал, что "Периметр" или "Мертвая рука" - приемлемый и этический способ предотвращения ядерной войны, так как Запад "подумает дважды", прежде чем применить ядерное оружие.
29.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13798
№1
30.03.2018 04:16
Я как бы имею некоторое отношение к связи (ни РВСН), не хочу раскрывать никаких государственных тайн, но существующая структура очень уязвима, при всем при этом она даже в мирное время не обеспечивает достаточное качество и зону покрытия.

В военное время эта связь просто рухнет. Лично мое глубоко убежденное мнение, что необходимы приемо-передающие центры с фортификационной защитой, с протяженными подземными антеннами, чтобы дуть сотни киловатт мощности через толщу гранита.

Никакие подвижные группы на базе нескольких автомобилей связи этого обеспечить не смогут.
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