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При поддержке Улан-Удэнского авиационного завода откроется инженерно-технический класс

30.03.2018 АО «Вертолеты России» 226 0
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У-УАЗ
Улан-Удэнский авиационный завод.
Источник: http://rus-helicopters.com

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) окажет финансовую поддержку инженерно-техническому классу, который открывается на базе МАОУ лицей № 27 г. Улан-Удэ. Класс будет создан в рамках проекта "Развитие инженерно-технического направления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаимодействия".


В этом году в лицее появятся учебные лаборатории по инженерной графике, естественнонаучным исследованиям, трехмерному моделированию и прототипированию, а также автоматизированным техническим системам.


"Мы определили перечень необходимых профессий и специалистов на десять лет вперед и теперь готовим их на базе профильных учебных заведений. Для усиления профориентационной работы и обеспечения специализированной подготовки в основных и старших классах образовательной школы мы реализуем программу профильного обучения. Проект призван привлечь молодежь в авиастроение", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.


Проект "Развитие инженерно-технического направления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаимодействия" предполагает недельную стажировку на базе Улан-Удэнского авиационного завода, семинары-практикумы, мастер-классы, лекции от ведущих специалистов авиастроительного предприятия. Для учащихся также представляют интерес совместные творческие проекты с молодыми специалистами АО "У-УАЗ".
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
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Вертолеты России
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