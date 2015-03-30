При поддержке Улан-Удэнского авиационного завода откроется инженерно-технический класс



Улан-Удэнский авиационный завод.

Источник: http://rus-helicopters.com Улан-Удэнский авиационный завод.Источник: http://rus-helicopters.com

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) окажет финансовую поддержку инженерно-техническому классу, который открывается на базе МАОУ лицей № 27 г. Улан-Удэ. Класс будет создан в рамках проекта "Развитие инженерно-технического направления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаимодействия".

В этом году в лицее появятся учебные лаборатории по инженерной графике, естественнонаучным исследованиям, трехмерному моделированию и прототипированию, а также автоматизированным техническим системам.

"Мы определили перечень необходимых профессий и специалистов на десять лет вперед и теперь готовим их на базе профильных учебных заведений. Для усиления профориентационной работы и обеспечения специализированной подготовки в основных и старших классах образовательной школы мы реализуем программу профильного обучения. Проект призван привлечь молодежь в авиастроение", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Проект "Развитие инженерно-технического направления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаимодействия" предполагает недельную стажировку на базе Улан-Удэнского авиационного завода, семинары-практикумы, мастер-классы, лекции от ведущих специалистов авиастроительного предприятия. Для учащихся также представляют интерес совместные творческие проекты с молодыми специалистами АО "У-УАЗ".