При поддержке Улан-Удэнского авиационного завода откроется инженерно-технический класс
|
|
Улан-Удэнский авиационный завод.
Источник: http://rus-helicopters.com
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) окажет финансовую поддержку инженерно-техническому классу, который открывается на базе МАОУ лицей № 27 г. Улан-Удэ. Класс будет создан в рамках проекта "Развитие инженерно-технического направления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаимодействия".
В этом году в лицее появятся учебные лаборатории по инженерной графике, естественнонаучным исследованиям, трехмерному моделированию и прототипированию, а также автоматизированным техническим системам.
"Мы определили перечень необходимых профессий и специалистов на десять лет вперед и теперь готовим их на базе профильных учебных заведений. Для усиления профориентационной работы и обеспечения специализированной подготовки в основных и старших классах образовательной школы мы реализуем программу профильного обучения. Проект призван привлечь молодежь в авиастроение", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.
Проект "Развитие инженерно-технического направления в профильной подготовке лицея в рамках сетевого взаимодействия" предполагает недельную стажировку на базе Улан-Удэнского авиационного завода, семинары-практикумы, мастер-классы, лекции от ведущих специалистов авиастроительного предприятия. Для учащихся также представляют интерес совместные творческие проекты с молодыми специалистами АО "У-УАЗ".
|
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.03.2018 Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода сертифицирован по новым авиационным правилам
02.02.2018 Конференция работников Улан-Удэнского авиационного завода подтвердила выполнение коллективного договора за 2017 год
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
10.07.2017 Летный состав Минобороны РФ проходит обучение в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода
07.07.2017 Монгольские летчики прошли подготовку в учебном центре "Вертолетов России"
31.05.2017 Холдинг "Вертолеты России" проведет корпоративный Чемпионат "Молодые профессионалы-2017"
23.05.2017 Улан-Удэнский авиационный завод организовал форум «Профессиональный старт-2017»
12.04.2017 Первый учебный центр «Вертолетов России» сертифицирован по новым авиационным правилам