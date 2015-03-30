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Ростех впервые представил за рубежом войсковую АСУ для сил специальных операций "Андромеда-Д"

30.03.2018 Ростех 393 0
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ПУ Андромеда-Д
Организация рабочих мест в дивизионном и полковом пунктах управления (ПУ) АСУВ "Андромеда-Д".
Источник: http://www.margelov.org/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил мобильные компоненты комплексной автоматизированной системы управления (АСУ) воздушно-десантными войсками «Андромеда-Д» на Международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек-2018», которая проходит 29-31 марта в Ереване (Армения). Элементы системы, разработчиком которых выступает московское АО «НИИ систем связи и управления», на зарубежных выставках демонстрируются впервые.


«Андромеда-Д» обеспечивает управление частями и подразделениями сил специальных операций, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. В ее состав входят аппаратные связи, командно-штабные машины, мобильные командные пункты и другая техника. Система охватывает все звенья управления - от командования войсками до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего, обеспечивая различные виды защищенной связи, включая высокоскоростной Ethernet и видеоконференцсвязь.


Модернизированная АСУ серийно поставляется воздушно-десантным войскам России с 2015 года. Система является мобильной и может быть оперативно развернута в местах проведения специальных операций, даже в неподготовленной местности. В ее составе представлен максимально широкий набор средств передачи данных, включая традиционную радиосвязь, работающую в различных диапазонах и на дальностях до нескольких сотен километров.


Аппаратные из состава «Андромеда-Д» создают единую сетевую структуру в которых представлен весь комплекс мультимедийных услуг. В них применены новейшие технологии полносвязных радиосетей, обеспечивающие совмещение радиостанций по ряду диапазонов, в том числе УКВ, низкоскоростной и широкополосный диапазоны. За счёт этого дальность связи возрастает в разы с сохранением больших скоростей передачи информации.


Зарубежным экспертам в Армении будет продемонстрирован типовой модуль полевых командных пунктов, предназначенный для должностных лиц различных звеньев управления, в том числе оперативного командования, объединения, руководства силами специальных операций. Также будут представлены комплексные аппаратные связи, предназначенные для организации сети обмена данными в составе полевых мобильных узлов связи.


«В АСУ «Андромеда-Д» реализован целый набор функций, уникальных для управления войсками в условиях специальных и контртеррористических операций. Она зарекомендовала себя с наилучшей стороны и получает высокие оценки от военных. Сетецентрические боевые действия диктуют необходимость применения средств, нацеленных на эффективное и молниеносное взаимодействие сил спецопераций. Именно поэтому интерес зарубежных коллег к автоматизированной системе управления «Андромеда-Д» не случаен», - отметили в Госкорпорации Ростех.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Армения
Россия
Продукция
Андромеда-Д
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
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ИТ

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