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Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"

30.03.2018 Российская газета 290 1
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Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс".
Источник: rg.ru

В Свердловской области ракетные войска стратегического назначения вывели на полевые позиции около двадцати пусковых установок "Ярс". "В рамках учения ночные марши совершили полки Тагильского ракетного соединения", - передает сегодня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракетчикам предстоит отработать вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, маскировку. Как подчеркивает пресс-служба военного ведомства, нынешние учения отличает высокая интенсивность маневров и широкий спектр задач - будет дана оценка возможностей новых и перспективных образцов вооружения. В учениях принимают участие три тысячи военнослужащих, задействовано более трех сотен единиц крупногабаритной техники (включая пусковые установки).

Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на Урале впервые использовали машину дистанционного разминирования "Листва". По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили два десятка дистанционно управляемых бомб. Они попали в поле зрения излучателей машины "Листва" (за обнаружение отвечает индукционный широкозахватный поисковый модуль), и были подорваны еще до начала движения колонны. "Ярсы", для которых предназначались "закладки", находились в это время на приличном расстоянии от места взрыва и не пострадали. Машина дистанционного разминирования обезвредила все взрывные устройства, даже те, что были удалены на 50 метров от дороги (мины и фугасы электроника "Листвы" может обнаружить на дистанции до сотни метров).

"Разминирование устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок. При этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрывы", - пояснили в Минобороны.

Прежде эту технологию не использовали для ликвидации мин на расстоянии.

Кстати

До 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более трехсот единиц техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны. Причем более 50 процентов поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная для РВСН в этом году.


Екатерина Призова
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
ПГРК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13798
№1
30.03.2018 03:45
Вторым врагом ПГРК после диверсантов являются БПЛА типа MQ-9 Reaper (и более совершенные, которые придут им на смену), способные нести управляемые ракеты. В соединениях РВСН приданных дивизионов ПВО нет, а ПЗРК их не достанет.
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