Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия договорилась о поставках оружия в Узбекистан и Армению

30.03.2018 Российская газета 137 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-35М
Ми-35М.
Источник: rg.ru

В 2018 году Россия поставит оружие и военную технику армиям Узбекистана и Армении. В Среднюю Азию будет направлено более десяти ударных вертолетов Ми-35М, а в Закавказье - стратегическое вооружение на сумму в 100 миллионов долларов. Соответствующие соглашения оформлены в Ереване в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35. С Узбекистаном очень динамично развивается военно-техническое сотрудничество. Речь идет о более чем десяти машинах", - заявил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Выпускаемый в Ростове-на-Дону вертолет Ми-35М отличает усовершенствованная конструкция. Он оснащается новыми мощными двигателями ВК-2500 и имеет стеклопластиковые лопасти несущего винта. Фюзеляж вертолета обладает укороченным крылом. Ми-35М отличается высокими летными характеристиками, в частности, он может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми-35М обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания. Помимо выполнения ударных функций вертолет Ми-35М может использоваться как десантно-транспортный и санитарный.

В нынешнем году Россия также начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов. Напомним, что в прошлом году президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет. Ранее министр обороны РА Виген Саркисян заявлял о намерении приобрести в рамках нового российского оборонного кредита оружие "стратегического сдерживания".

Кроме того, Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках истребителей МиГ-35. Напомним, что меморандум о продвижении МиГ-35 был подписан на форуме "Армия-2017". По дальности полета новый истребитель превосходит МиГ-29М в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.


Николай Грищенко
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Казахстан
Россия
Узбекистан
Продукция
ВК-2500
Ми-35
Ми-35М
МиГ-29М
МиГ-35
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:57
  • 2
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы