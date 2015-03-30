Россия договорилась о поставках оружия в Узбекистан и Армению



Ми-35М.

Источник: rg.ru Ми-35М.Источник: rg.ru

В 2018 году Россия поставит оружие и военную технику армиям Узбекистана и Армении. В Среднюю Азию будет направлено более десяти ударных вертолетов Ми-35М, а в Закавказье - стратегическое вооружение на сумму в 100 миллионов долларов. Соответствующие соглашения оформлены в Ереване в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35. С Узбекистаном очень динамично развивается военно-техническое сотрудничество. Речь идет о более чем десяти машинах", - заявил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Выпускаемый в Ростове-на-Дону вертолет Ми-35М отличает усовершенствованная конструкция. Он оснащается новыми мощными двигателями ВК-2500 и имеет стеклопластиковые лопасти несущего винта. Фюзеляж вертолета обладает укороченным крылом. Ми-35М отличается высокими летными характеристиками, в частности, он может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми-35М обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания. Помимо выполнения ударных функций вертолет Ми-35М может использоваться как десантно-транспортный и санитарный.

В нынешнем году Россия также начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов. Напомним, что в прошлом году президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет. Ранее министр обороны РА Виген Саркисян заявлял о намерении приобрести в рамках нового российского оборонного кредита оружие "стратегического сдерживания".

Кроме того, Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках истребителей МиГ-35. Напомним, что меморандум о продвижении МиГ-35 был подписан на форуме "Армия-2017". По дальности полета новый истребитель превосходит МиГ-29М в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.

Николай Грищенко