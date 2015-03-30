Польша подписала контракт на покупку ЗРС Patriot
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Вчера в Варшаве министр обороны Польши Мариуш Блащчак и посол США в Польше Пол У. Джонс подписали контракт на поставку Польше первых двух батарей американских зенитных ракетных систем Patriot в конфигурации PAC-3+, сообщает bmpd со ссылкой на www.defence24.pl.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащчак и посол США в Польше Пол У. Джонс после подписания контракта на поставку Польше первых двух батарей американских зенитных ракетных систем Patriot в конфигурации PAC-3+. Варшава, 28.03.2018
Marta Rachwalska / Defence24.pl
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Стоимость сделки составила 4,75 млрд долларов.
Сообщается, что "фактически две приобретаемые Польшей батареи ЗРС Patriot PAC-3+ состоят из двух "огневых единиц" (Jednostki ogniowe) каждая, эквивалентных американских штатным батареям этой системы, так что Польша приобретает четыре батареи по американской терминологии".
В подписанное соглашение вошли "четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных пунктов управления, 16 пусковых установок М903, 208 ракет РАС-3 MSE, 11 испытательных ракет РАС-3 MSE, шесть командных пунктов IBCS Engagement Operations Centers (EOC), 12 сетевых комплектов Integrated Fire Control Network (IFCN) ICBS, четыре полевых электростанции EPP III и пять многофункциональных информационных терминалов Multifunctional Information Distribution Systems/Low Volume Terminals (MIDS/LVT) аппаратуры передачи данных Link 16". Также будут предоставлены "прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке".
Контракт должен быть полностью выполнен до конца 2022 года.
Также Польша намерена интегрировать в состав закупаемых ЗРС Patriot в качестве средств обнаружения целей две системы отечественного производства – новой РЛС P-18PL и комплекс обнаружения PET/PCL. Их выпуск планируется наладить на предприятии PIT-Radwar.
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29.03.2018
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