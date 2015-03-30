ФБР посетовало на сложности в слежке за "русскими шпионами"
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Даже с учетом высылки из США 60 дипломатов следить за "русскими шпионами" легче не станет, приводит Взгляд сообщение агентства Reuters.
http://www.globallookpress.com
По словам источников агентства, ФБР "следит за передвижениями и контролирует разговоры людей, которые подозреваются в шпионаже, однако даже с учетом высылки сразу 60 возможных русских шпионов слежка оказывается все более сложной из-за появления коммерческой зашифрованной связи и общего расширения российского присутствия".
Собеседники отметили, что российские спецслужбы "по-прежнему используют для прикрытия посольские и консульские должности, как это делает и Вашингтон", однако Москва, кроме того, "вербует российских эмигрантов, россиян, которые работают в США, путешественников, американцев, а также проникают в компьютерные сети".
Сейчас это (слежка за шпионами) стало сложнее. Сложность состоит в методах, которые могут быть ими использованы,
отметил один из источников.
Бывший американский чиновник Роберт Литт также сказал агентству, что Белый дом намеренно увеличивает число подозреваемых в шпионаже дипломатов, "чтобы не дать России понять, сколько в действительности людей находится под наблюдением".
У США "очень-очень хороший контрразведывательный аппарат", однако сотрудникам "зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить, так как Россия запутывает сотрудников ФБР", добавил собеседник.
Напомним, объявленных к высылке из США дипломатов в Белом доме назвали "офицерами российской разведки".
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29.03.2018
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