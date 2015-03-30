Совет Федерации подготовил комплекс мер по устранению задолженности по военной ипотеке
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Совет Федерации выработал решения по устранению проблем, связанных с задолженностью по военной ипотеке. Об этом сообщил глава Комитета палаты по обороне и безопасности Виктор Бондарев на пленарном заседании 28 марта.
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С учётом существующих в накопительной ипотечной системе проблем, три комитета палаты — по обороне и безопасности, по социальной политике, а также по бюджету и финансовым рынкам — выработали комплекс мер по разрешению существующих проблем, изложенных в рекомендациях совместного заседания
— сказал сенатор.
На совместном совещании комитетов 20 марта сенаторы предложили решить проблему задолженности военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы через банковское рефинансирование с подключением Росвоенипотеки. Сейчас долги имеют порядка 100 тысяч военнослужащих.
Правительству рекомендовано при планировании федерального бюджета на период 2019-2021 годов рассмотреть вопрос о дополнительной индексации ежегодного накопительного взноса, в том числе позволяющей осуществить частичное досрочное погашение ипотечных кредитов военнослужащих-участников накопительной ипотечной системы, которые имеют прогнозную задолженность
Ряд предложений адресован ФГКУ "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих": сверить объём задолженностей военнослужащих-участников НИС, подготовить проект решения Правительства России о направлении средств целевого жилищного займа на погашение ранее выданных кредитов, совместно с банками внедрить программы рефинансирования и реструктуризации ранее выданных кредитов, в том числе снизить ставки по ним, осуществить программы данного рефинансирования.
Центральному банку предложено рассмотреть вопрос об изменении подхода к оценке категории риска (качества) ипотечных кредитов военнослужащих, по которым образуется прогнозная задолженность, а также вопрос о создании условий, позволяющих кредитным организациям снижать процентную ставку по ипотечным кредитам для военнослужащих, в том числе за счёт возобновления программы по предоставлению кредитов под залог закладных, оформленных по кредитам военнослужащих.
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29.03.2018
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