Киев заявил о готовности направить военный контингент в Мали
|
|
Украина готова предоставить ООН своих военнослужащих для миротворческой миссии на Африканском континенте, передает РИА Новости заявление постпреда республики при всемирной организации Владимира Ельченко.
http://www.globallookpress.com
Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали,
сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено улучшению деятельности организации по поддержанию мира.
Агентство напоминает, что из 15-ти развернутых в настоящее время миссий по поддержанию мира, самые большие военные контингенты находятся в Демократической республике Конго, Мали, Центральноафриканской республике и Южном Судане.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на заседании, что "с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев".
|
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.03.2018 Украина признала продажу ракетных технологий Северной Корее
30.03.2018 США в одностороннем плане не имеют возможности "расправляться" с дипломатами РФ, которые работают в ООН - МИД РФ
29.03.2018 МО РФ: более 128 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз
28.03.2018 Запад начал войну разведок без правил
28.03.2018 «Ракеты летают постоянно»
28.03.2018 Небензя прокомментировал решение США выслать из страны российских дипломатов
27.03.2018 "Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
27.03.2018 «Ким Чен Ын — это Саддам Трампа»