Сирийские танкисты надежно защитили Т-72 от атак с тыла
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Т-72.
Источник: rg.ru
Экипаж танка Т-72М1 сирийских правительственных войск в ходе подготовки к тяжелым сражениям в Восточной Гуте постарался обезопасить танк от вражеских нападений со всех направлений. В результате боевая машина оказалось просто облеплена динамической защитой "Контакт".
Better view of the T-72M1 with added Kontakt-1 ERA. pic.twitter.com/egiShz9i9R— Jason Jones (@DPRKJones) 23 марта 2018 г.
Если применение такой "реактивной брони" для защиты носовой части является делом привычным, то монтаж противокумулятивных блоков в кормовой части практиковался очень редко. Ранее такое встречалось лишь на некоторых средних танках типа Т-55МВ.
По мнению военных экспертов, предпринятые меры в целом оправданы. Дело в том, что террористы, понимая, что Т-72 им в лоб не взять, стараются бить как раз туда, где находится более тонкая броня. В этом случае как раз и удалось прикрыть самые уязвимые места. Правда, в ходе интенсивного маневрирования танк потерял большую часть левого бортового экрана, это может сыграть негативную роль в случае попадания ПТУР или реактивной гранаты.
Экипажи сирийской бронетехники долгое время ругали за несколько легкомысленное отношение к повышению защищенности имеющейся матчасти. Вначале танки применялись, что называется, практически "голыми". Лишь понеся серьезные потери, бойцы стали интенсивно дорабатывать свои боевые машины. В результате появились настоящие шедевры, которые получали высокую оценку разработчиков из зарубежных государств, в том числе из России.
Представленная на иллюстрациях "семьдесятдвойка" вряд ли относится к чему-то выдающемуся - динамическая защита смонтирована несколько кривовато. Однако главная цель достигнута - у танкистов повысились шансы выжить в бою, а это, согласитесь, уже не мало.
Алексей Брусилов
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29.03.2018
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