Эффектный полет сирийского Ми-17 попал на видео



Ми-17.

Источник: rg.ru Ми-17.Источник: rg.ru

Сирийские военные пилоты продемонстрировали впечатляющий полет многоцелевого вертолета Ми-17. На размещенном в Сети ролике видно, как винтокрылая машина на предельно низкой высоте проходит над бетонной взлетной полосой, а затем резко взмывает в небо.

В настоящее время "семнадцатые", как и более старая версия Ми-8, являются основой армейской авиации сирийских вооруженных сил. К началу вооруженного конфликта на вооружении этой страны имелись около сотни таких "вертушек".

Вертолеты доставляли подкрепления и боеприпасы, эвакуировали раненых, осуществляли разведку и корректировали огонь артиллерии. Также они вместе с боевыми Ми-25 привлекались для выполнения задач огневой поддержки. Для этого на них подвешивали блоки с неуправляемыми реактивными снарядами и бомбы различного калибра.

К сожалению, долгое время на сирийских вертолетах отсутствовали современные средствами противодействия, что приводило к потерям. В то же время нередкими были случаи, когда "восьмерки" и "семнадцатые" успешно завершали полет даже после попадания в них зенитных ракет.

В очередной раз российская техника продемонстрировала высокую надежность и великолепную ремонтопригодность. Поэтому неудивительно, что транспортные вертолеты марки "Ми" продолжают оставаться популярными во всем мире.

Алексей Моисеев