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ФСВТС: решение о поставке С-400 Индии зависит только от индийской стороны

30.03.2018 Военное обозрение 235 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф
Комплекс ПВО С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Россия надеется, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 Индии будет подписан в этом году, заявил журналистам в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки ArmHiTech-2018.

Там идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта. Сегодня решение находится на стороне Индии. Мы его ждем… Я надеюсь

— сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли контракт подписан в этом году.

Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.

Как сообщала на днях газета Economic Times со ссылкой на свои источники, переговоры в финальной стадии, а контракт может быть подписан уже в первую неделю апреля во время поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву.

Представители ВВС Индии ранее заявляли, что покупка С-400 необходима "для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана".
29.03.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ

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