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"Беларуская Праўда" в ударе: Азербайджан шокирован низким качеством российского оружия

30.03.2018 Военное обозрение 369 0
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Издание "Белорусская правда", офис которого располагается совсем не в Республике Беларусь, а на территории соседней Польши, выдало откровенный по своей фейковости материал. В материале за авторством Юрия Бараневича утверждается, что и Азербайджан, и Армения якобы высказывают недовольство по поводу качества закупаемого российского оружия и российской логистики при торговле оружием, а потому готовы отказать от сотрудничества с РФ в пользу сотрудничества с РБ.

Из материала:

Российские экспортные контракты в другие страны или частично не выполняются, или срываются по срокам выполнения, а к качеству их выполнения возникает множество вопросов (...) Несмотря на идущие время от времени российские поставки оружия в Азербайджан, по информации источников издания в белорусских военно-промышленных кругах, Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.

МО Азербайджана

Интересное заявление. С каких это пор "белорусские военно-промышленные круги" вдруг стали не просто беседовать с некими источниками откровенно либеральных площадок, да ещё и работающими отнюдь не в белорусской медиасреде? И ещё: с каких это пор с этими самыми кругами по поводу контрактов с Россией вдруг стали откровенничать представители азербайджанского военного ведомства?

В то же материале содержится откровенная попытка стравить Россию с Арменией, а также Россию с Азербайджаном заявлением о том, что РФ продаёт вооружение "не только странам ОДКБ". Значит ли это по логике автора, что если Азербайджан продаёт нефть, например, Грузии или Украине, то это повод для России затевать "разбирательства".

Ещё один абзац из материала "Беларуской прауды":

Азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО "Смерч" не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами "Атака-М" и "Штурм-В".

Боеприпасы к пулемётам не долетают до цели? Это на каком же расстоянии от БТР-82А располагаются, по логике автора этого вброса, эти самые цели, что до них не долетают пули из пулемётов?.. А ракеты РСЗО "Смерч", если это неведомо г-ну Бараневичу, и не должны взрываться при стрельбе, ибо взрываются они "обычно" на том участке территории, по которому стрельба из РСЗО ведётся. Про "поломки термопар" и вовсе без комментариев...
29.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Польша
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
БТР-82
БТР-82А
Ми-35
Штурм

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