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РФ и КНР объединят ГЛОНАСС и BeiDou

30.03.2018 Военное обозрение 309 0
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Россия и Китай рассматривают возможность создания объединенной спутниковой навигационной системы, передает Лента.ру.

astronomy.net

Более конкретные переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине.

С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к "Роскосмосу" обратилась китайская сторона – Госкомиссия по навигационной спутниковой системе. Предполагается "создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества".

Сообщается, что "объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки". При этом количество пользователей будет значительно расширено.

В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем,

заявили в "Роскосмосе".

Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин положительно оценил перспективы сотрудничества и выразил мнение, что "в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo".

Напомним, в ШОС входят РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
29.03.2018
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Страны
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
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США
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