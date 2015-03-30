РФ и КНР объединят ГЛОНАСС и BeiDou
|
|
Россия и Китай рассматривают возможность создания объединенной спутниковой навигационной системы, передает Лента.ру.
astronomy.net
Более конкретные переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине.
С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к "Роскосмосу" обратилась китайская сторона – Госкомиссия по навигационной спутниковой системе. Предполагается "создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества".
Сообщается, что "объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки". При этом количество пользователей будет значительно расширено.
В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем,
заявили в "Роскосмосе".
Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин положительно оценил перспективы сотрудничества и выразил мнение, что "в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo".
Напомним, в ШОС входят РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
|
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.04.2016 Космос для служебного пользования
13.05.2013 Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
02.04.2013 Анатолий Перминов покинет РКС
21.12.2010 Интервью газете «Таймc оф Индиа»
10.01.2008 Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
29.03.2018 "Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей
28.02.2018 Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26
19.02.2018 "Известия": Россия запустит в октябре на орбиту два спутника "Блиц- М"