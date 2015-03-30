Сирийский "танковый спецназ" вооружился ракетными установками
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Четвертая танковая дивизия ВС САР, названная за высокий профессионализм "танковым спецназом", приняла на вооружение системы залпового огня собственной разработки, сообщает Российская газета.
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Соединение известно еще и тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские, где осуществляется модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились "сверзащищенные" Т-72М1 и зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" с дополнительным бронированием.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, к сегодняшнему дню "создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400".
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Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих. Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы,
рассказал эксперт.
Сегодня против радикалов в Восточной Гуте используются более мощные системы, получившие обозначения Golan 400. Эти РСЗО, выполненные на шасси ГАЗ-3308 "Садко" являются более мощным оружием и имеют лишь по три пусковые трубы.
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"Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования", – заключает газета.
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29.03.2018
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