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Сирийский "танковый спецназ" вооружился ракетными установками

30.03.2018 Военное обозрение 226 0
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Четвертая танковая дивизия ВС САР, названная за высокий профессионализм "танковым спецназом", приняла на вооружение системы залпового огня собственной разработки, сообщает Российская газета.

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Соединение известно еще и тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские, где осуществляется модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились "сверзащищенные" Т-72М1 и зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" с дополнительным бронированием.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, к сегодняшнему дню "создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400".

https://twitter.com/KomandanteS17

Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих. Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы,

рассказал эксперт.

Сегодня против радикалов в Восточной Гуте используются более мощные системы, получившие обозначения Golan 400. Эти РСЗО, выполненные на шасси ГАЗ-3308 "Садко" являются более мощным оружием и имеют лишь по три пусковые трубы.

https://twitter.com/KomandanteS17

"Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования", – заключает газета.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Шилка
Компании
ГАЗ Группа

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