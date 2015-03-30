У продовольственной службы МО РФ появятся свои награды

Впервые в истории Российской (Советской) армии у продовольственной службы появятся собственные знаки отличия, сообщают Известия.

Минобороны РФ

В Минобороны подготовлен проект приказа "Об учреждении знаков отличия продовольственной службы Вооруженных сил РФ "За заслуги" и "За отличие". В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования.

Награды будут вручаться как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.

Знак "За заслуги" будет вручаться тем, кто отслужил в Вооруженных силах 20 или более лет. Награду будут вручать "за большой вклад в развитие продовольственной службы ВС РФ" и "за заслуги в планировании и организации продовольственного обеспечения".

Знак "За отличие" смогут получить военные и гражданские служащие, прослужившие 10 лет и более. Он будет вручаться за "образцовое выполнение воинского долга и высокие показатели в служебной деятельности", а также "за высокое профессиональное мастерство и отличные показатели в боевой подготовке".

"Решение о награждении будет принимать начальник продовольственного управления Вооруженных сил. Знаки будут вручаться в торжественной обстановке. Награжденные получат право носить их на правой стороне мундира. Наличие таких знаков отличия будет учитываться при назначении на вышестоящие должности", – говорится в статье.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, "ведением новых знаков отличия Минобороны отметило вклад тыловиков в организацию боевой операции в Сирии, где все снабженческие проблемы были решены на самом высоком уровне".

В Сирии продовольственной службе армии приходится решать серьезные задачи. Она снабжает две наши основные базы в Тартусе и Хмеймиме, аэродромы подскока и мобильные сухопутные силы. Пищевые пайки летчиков и военнослужащих сил спецопераций сильно различаются, при этом пищу нужной калорийности солдаты должны получать строго по расписанию. Продовольственная служба хорошо с этим справляется,

рассказал эксперт.