Северный флот пополнят подлодки проекта 677
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Ранее Минобороны РФ планировало направить ДЭПЛ проекта 677 на Черное море, но затем пришло к выводу, что в этом регионе такие сложные и многофункциональные подлодки с большой дальностью хода не нужны, поэтому они войдут в состав Северного флота, пишет газета Известия.
ТАСС/Интерпресс/Лев Федосеев
"Две дизель-электрические подлодки проекта 677 "Лада" – "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" – будут включены в состав 161-й бригады ПЛ Северного флота. Уже в текущем году "Санкт-Петербург" примет участие в экспериментальных учениях", – рассказали изданию в Главкомате ВМФ.
Проект 677 создавался как первая отечественная ПЛ с анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой (ЭУ). Это должно избавить подлодки от необходимости периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Но к моменту постройки "Санкт-Петербурга" ЭУ так и не заработала. Поэтому корабль оснастили обычным двигателем, превратив в своеобразный стенд для испытания новых систем вооружения, навигации и целеуказания. Предполагается, что полноценную ЭУ поставят на "Кронштадт", который в настоящее время находится в стадии достройки.
По словам председателя Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитана первого ранга Игоря Курдина, ДЭПЛ Северного флота "традиционно несли службу не только в Баренцевом море, где они прикрывали стратегические ракетоносцы", они также работали в Средиземноморье.
Дизель-электрические лодки могут действовать не только в прибрежных водах, но и в океане, и в Средиземном море. В советское время там постоянно находилась целая бригада из состава 4-й эскадры СФ. Она контролировала действия американского 6-го флота. С появлением в арсенале современных субмарин ракет "Калибр" их боевые возможности значительно возросли. Опыт Сирии показал, что такие ПЛ способны эффективно бороться с наземными целями,
сказал газете Курдин.
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29.03.2018
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Восход
13798
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№1
30.03.2018 04:01
Лада в отличии от Варшавянки может спокойно войти в Объект 825ГТС, так как значительно меньше последней по габаритам.
А наличие у нее 10 крылатых ракет в вертикальных шахтах (помимо 6 ракет, которые могут запускаться через торпедные аппараты) превращает этот комплекс (пр.677 + 825ГТС) в элемент стратегического неядерного сдерживания (а при необходимости и ядерного).
Так как подводные лодки в открытых базах и бомбардировщики на аэродромах могут быть уничтожены массированным ударом (несмотря на серьезное противовоздушное прикрытие), а для уничтожения ДЭПЛ в 825ГТС потребуется либо прямое попадание бетонобойной бомбы GBU-43 (массой 9,5 тонн), либо более легкой бомбы, но в ядерном оснащении.
Т.е. необходимо вхождение в наше воздушное пространство такой дуры, как B-2
Причем отклонение что первой, что второй даже на несколько десятков метров от цели уже не гарантирует уничтожение объекта.
Глупо не использовать то, что есть. Примерно так же выразился Адмирал Кузнецов во время своего визита во Владивосток, в канун войны. Хотя объекты Владивостокской крепости уже не соответствовали реалиям того времени (с появлением воздушных десантов от крепостей отказались в пользу распыленной фортификации), но Кузнецов был настолько поражен уровнем их капитальности и защищенности, что приказал встроить их в уже советскую систему обороны, там расположили штабы, госпиталя, узлы связи, позиции ПВО и БРАВ, которые просуществовали почти 70 лет и были расформированы только в начале 2000х
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Лимпопо
92
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№2
30.03.2018 04:30
Цитата, Восход сообщ. №1
а для уничтожения ДЭПЛ в 825ГТС потребуется либо прямое попадание бетонобойной бомбы GBU-43 (массой 9,5 тонн), либо более легкой бомбы, но в ядерном оснащении.
Восход, Вы думаете будет повторена ошибка 41 года?
Ну вот я не верю, что может быть в нынешнее время организован внезапный массированный удар. Поэтому считаю, что ПЛ к времени удара будут в районе боевого развертывания, а не базирования.
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Восход
13798
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№3
30.03.2018 04:55
Цитата, Лимпопо сообщ. №2
Восход, Вы думаете будет повторена ошибка 41 года?Даже атомные лодки ограничены автономностью, не говоря о дизельных. Угроза внезапного удара может сохраняться месяцами, тогда как автономность ДЭПЛ исчисляется сутками, максимум неделями (которые они должны расходовать уже после начала войны, а не перед ней).
Будете все время держать лодки в море- измотаете экипажи и
Экономьте ресурс техники и силы людей, там, где это возможно. Не делайте перенапряжения там, где это не требуется.
Нельзя слишком долго стоять, поднявшись на носки. Тот, кто делает большие шаги- не может долго идти. Лао Цзы.
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Валентин-333
27
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№4
30.03.2018 07:13
Цитата, Лимпопо сообщ. №2
к времени удара будут в районе боевого развертывания, а не базирования.
:-)
Цитата, Восход сообщ. №1
позиции ПВО и БРАВ.
Круто у нас было перед войной.
825ГТС Потерял всякий смысл с появлением ЯО. Лодки там и останутся и без "прямого" попадания.
Ключевая фраза статьи-.. Но к моменту постройки "Санкт-Петербурга" ЭУ так и не заработала.......Дальше можно не читать.
Автономность ДПЛ исчисляется месяцами. На Курилы ходили по 42-45 суток.И могли еще 15, но с напрягом по продуктам.
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Восход
13798
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№5
30.03.2018 07:46
Цитата, Валентин-333 сообщ. №4
825ГТС Потерял всякий смысл с появлением ЯО. Лодки там и останутся и без "прямого" попадания.825-й строился исключительно, как объект, укрывающий подводные лодки от факторов ЯВ. И защита у него по данным той же Википедии от прямого попадания 100кт. Т.е. при промахе в 200-300 метров, он и мегатонну должен выдержать (при рабочих батопортах и системе регенерации воздуха).
А актуальность он потерял потому, что лодки следующих проектов, после 633 банально перестали в нем помещаться.
И так продолжалось до того момента, пока не появился пр.677, который по своим габаритным характеристикам снимает все ограничения.
Цитата, Валентин-333 сообщ. №4
Автономность ДПЛ исчисляется месяцамиВ режиме РДП. А Вы попробуйте всплыть под РДП в боевой ситуации и зарядить батареи хотя бы до половины, когда каждый час над вами будет пролетать противолодочный самолет (который до начала войны с вас уже не слезет, а после начала - моментально потопит)
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