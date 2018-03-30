Северный флот пополнят подлодки проекта 677

Ранее Минобороны РФ планировало направить ДЭПЛ проекта 677 на Черное море, но затем пришло к выводу, что в этом регионе такие сложные и многофункциональные подлодки с большой дальностью хода не нужны, поэтому они войдут в состав Северного флота, пишет газета Известия.

ТАСС/Интерпресс/Лев Федосеев

"Две дизель-электрические подлодки проекта 677 "Лада" – "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" – будут включены в состав 161-й бригады ПЛ Северного флота. Уже в текущем году "Санкт-Петербург" примет участие в экспериментальных учениях", – рассказали изданию в Главкомате ВМФ.

Проект 677 создавался как первая отечественная ПЛ с анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой (ЭУ). Это должно избавить подлодки от необходимости периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Но к моменту постройки "Санкт-Петербурга" ЭУ так и не заработала. Поэтому корабль оснастили обычным двигателем, превратив в своеобразный стенд для испытания новых систем вооружения, навигации и целеуказания. Предполагается, что полноценную ЭУ поставят на "Кронштадт", который в настоящее время находится в стадии достройки.

По словам председателя Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитана первого ранга Игоря Курдина, ДЭПЛ Северного флота "традиционно несли службу не только в Баренцевом море, где они прикрывали стратегические ракетоносцы", они также работали в Средиземноморье.

Дизель-электрические лодки могут действовать не только в прибрежных водах, но и в океане, и в Средиземном море. В советское время там постоянно находилась целая бригада из состава 4-й эскадры СФ. Она контролировала действия американского 6-го флота. С появлением в арсенале современных субмарин ракет "Калибр" их боевые возможности значительно возросли. Опыт Сирии показал, что такие ПЛ способны эффективно бороться с наземными целями,

сказал газете Курдин.