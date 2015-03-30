Россия принимает ответные меры и забирает лакомый кусочек у США



Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Всем известно, что военно-промышленный комплекс США - лучший в мире. По объемам экспорта вооружений США занимает первое место, а Россия - второе. В последние годы США и Россия начали борьбу за индийский рынок вооружений.

18 февраля китайская газета "Хуаньцю шибао" заявила, что Россия и Индия договорились о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" стоимостью пять миллиардов долларов. Более того, недавно стало известно, что во время официального визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Россию будет не только подписан контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", но также будет обсуждаться продажа 500 танков Т-90С.

Эти две новости, несомненно, наносят большой удар по Соединенным Штатам. Индия хочет контролировать всю Южную Азию, поэтому она прикладывает все усилия, чтобы стать великой военной державой. И хотя Дели старается разрабатывать собственные высокотехнологичное вооружение, например, истребитель "Теджас", танк "Арджун", атомная подводная лодка "Арихант", индийский военно-промышленный комплекс все еще сильно отстает. По разным причинам их использование в бою невозможно. Более того, в производстве было допущено множество ошибок, поэтому у Индии пока остается только один выход - закупать вооружение у других стран. Индия опережает другие страны по закупкам иностранного вооружения. Самый большой импортер вооружения в мире стал лакомым кусочком для России и США.

Изначально Индия закупала в основном вооружение из России, однако в последние годы ее стало интересовать и американское оружие. В августе 2014 года министерство обороны Индии опубликовало отчет о закупках вооружений где показано, что Соединенные Штаты уже вытеснили Россию и стали главным поставщиком вооружения для Индии.

Президент Трамп, будучи успешным бизнесменом, смог продать Индии большое количество вооружения. Только за прошлый год обе страны подписали немало контрактов. А два из них заслуживают особого внимания и похвалы. В июне прошлого года, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в США, Вашингтон согласился поставить ВВС Индии 22 боевых беспилотных летательных аппарата типа Predator на сумму 2,2 миллиарда долларов. Это, несомненно, очень выгодная сделка для США. Более того, через месяц Трамп решил продать Индии истребители F-16 по заоблачной цене в десять миллиардов долларов, несмотря на то, что в США уже планировали прекратить производство боевых самолетов этого типа.

Исходя из этого можно сделать вывод, что Индия - очень ценный покупатель, и США его спокойно не отдадут. Однако на этот раз Индия хочет закупить вооружение у России. Но кроме вопроса цены, России необходимо понять, сможет ли Трамп исполнить "Индо-Тихоокеанскую стратегию" или нет, которую он провозгласил сразу после того, как стал президентом. Цель этой стратегии заключается в привлечении Индии на свою сторону для изоляции Китая и России. Для США Индия - важный стратегический пункт.

Зенитная ракетная система С-400, которую Россия продала Индии, обладает огромным стратегическим значением. Характеристики С-400 не только не уступают американским "Иджис", а, напротив, по некоторым параметрам даже превосходят их. С-400 - это не простое оружие, оно также имеет и политическое значение. Этот контракт показывает нам, что Индия пока больше склоняется к России. Если США потеряют такого покупателя, то "Индо-Тихоокеанская стратегия" Трампа не имеет шансов на успех.

Недавно России получилось забрать у США лакомый кусочек и тем самым уничтожить замыслы Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе.

(Que Xingming, Цюэ Синмин)

Eastday.com, Китай