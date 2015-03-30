Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В СФ не видят необходимости спешить с законом о частных военных компаниях

30.03.2018 РИА Новости 255 0
0
Понравилась новость?
 0
Оружие. Архивное фото
Оружие. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Shah Marai

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России изучают зарубежный опыт по созданию частных военных компаний (ЧВК), хотя считают, что срочной необходимости в появлении соответствующего закона нет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.

"Срочной необходимости в появлении закона о ЧВК в РФ нет, поскольку мы считаем, что вооруженная борьба является прерогативой государства", - заявил он на встрече с зарубежными военными атташе.

Ракитин сказал, что ряд российских граждан, имеющих бизнес в странах "со сложной оперативной обстановкой", привлекают для его охраны российские частные охранные предприятия. "Однако эти структуры не имеют никакого отношения к министерству обороны и федеральным органам власти", - подчеркнул Ракитин.

Вместе с тем, он отметил, что в России "изучается зарубежный опыт частных военных компаний". При этом, по словам Ракитина, создание ЧВК запрещено Российской конституцией.

Ранее в четверг зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, один из авторов законопроекта о регулировании деятельности частных военных компаний, рассказал журналистам, что правительство направило отрицательный отзыв на данный проект. По его словам, документ, вероятно, будет доработан и перевнесен.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ЧВК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:42
  • 1
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы