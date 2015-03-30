В СФ не видят необходимости спешить с законом о частных военных компаниях
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Оружие. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Shah Marai
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России изучают зарубежный опыт по созданию частных военных компаний (ЧВК), хотя считают, что срочной необходимости в появлении соответствующего закона нет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.
"Срочной необходимости в появлении закона о ЧВК в РФ нет, поскольку мы считаем, что вооруженная борьба является прерогативой государства", - заявил он на встрече с зарубежными военными атташе.
Ракитин сказал, что ряд российских граждан, имеющих бизнес в странах "со сложной оперативной обстановкой", привлекают для его охраны российские частные охранные предприятия. "Однако эти структуры не имеют никакого отношения к министерству обороны и федеральным органам власти", - подчеркнул Ракитин.
Вместе с тем, он отметил, что в России "изучается зарубежный опыт частных военных компаний". При этом, по словам Ракитина, создание ЧВК запрещено Российской конституцией.
Ранее в четверг зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, один из авторов законопроекта о регулировании деятельности частных военных компаний, рассказал журналистам, что правительство направило отрицательный отзыв на данный проект. По его словам, документ, вероятно, будет доработан и перевнесен.
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29.03.2018
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