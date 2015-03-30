Россия не нарушала РСМД по дальности пусков ракет, заявил Бондарев
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Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, как утверждают некоторые страны, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на вопросы иностранных военных атташе.
"Россия не нарушает этот договор, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет", - сказал он.
По словам сенатора, беспочвенность таких обвинений могут подтвердить мониторинговые системы, находящиеся в распоряжении каждого государства.
"Расчет дальности и траектории запущенной ракеты может произвести любой студент", - подчеркнул Бондарев.
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29.03.2018
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