Россия не нарушала РСМД по дальности пусков ракет, заявил Бондарев



Виктор Бондарев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / МЧС РФ Виктор Бондарев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / МЧС РФ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, как утверждают некоторые страны, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на вопросы иностранных военных атташе.

"Россия не нарушает этот договор, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет", - сказал он.

По словам сенатора, беспочвенность таких обвинений могут подтвердить мониторинговые системы, находящиеся в распоряжении каждого государства.

"Расчет дальности и траектории запущенной ракеты может произвести любой студент", - подчеркнул Бондарев.