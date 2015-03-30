Бондарев рассказал, как военные самолеты летают над Балтикой
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Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.
Источник: @US_EUCOM
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все военные самолёты РФ всегда осуществляют полёты над Балтикой с включёнными транспондерами, в отличие от авиации стран НАТО, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Мы всегда включаем транспондеры, делали это раньше, делаем это и сейчас. Мы стремимся к максимальной открытости и транспарентности, это касается и воздуха, и моря", - сказал он.
По словам Бондарева, страны НАТО к подобной открытости не стремятся.
"Самолеты стран НАТО транспондеры не включают", - заявил сенатор.
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29.03.2018
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