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Бондарев рассказал, как военные самолеты летают над Балтикой

30.03.2018 РИА Новости 129 0
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Су-27 и RC-135U
Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.
Источник: @US_EUCOM

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все военные самолёты РФ всегда осуществляют полёты над Балтикой с включёнными транспондерами, в отличие от авиации стран НАТО, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы всегда включаем транспондеры, делали это раньше, делаем это и сейчас. Мы стремимся к максимальной открытости и транспарентности, это касается и воздуха, и моря", - сказал он.

По словам Бондарева, страны НАТО к подобной открытости не стремятся.

"Самолеты стран НАТО транспондеры не включают", - заявил сенатор.
29.03.2018
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Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
NATO

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