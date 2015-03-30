ОАК и Минпромторг РФ утвердили тактико-техническое задание на Ил-276



Проект военно-транспортного самолета Ил-276.

Источник: © ПАО "Ил" Проект военно-транспортного самолета Ил-276.Источник: © ПАО "Ил"

В фирме Ильюшина также рассказали о пункте связи и топливозаправщике, разрабатываемых на основе самолета

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Тактико-техническое задание на перспективный военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Министерством промышленности и торговли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Ил" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК).

"В настоящее время тактико-техническое задание (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Министерством промышленности и торговли. С Минобороны ТТЗ согласовано, финализировать его утверждение планируется не позднее второго квартала 2018 года", - рассказали в фирме Ильюшина.

В компании добавили, что на основе проекта Ил-276 ведется создание топливозаправщика, пункта связи и воздушного госпиталя.

"Первостепенная задача программы - построить транспортный самолет, который будет отвечать всем требованиям военных. При этом сейчас прорабатываются технические решения с учетом различных вариантов самолета, в том числе те, о которых вы упомянули. Далее все зависит от решения заказчика, какой вариант понадобится первым, тот и увидит небо", - сообщили в пресс-службе компании, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли Ил-276 сделан в варианте топливозаправщика, пункта связи и воздушного госпиталя.

Кроме того, фирма Ильюшина с 2019 года начнет разработку специальных тренажеров для летчиков Ил-276. "Запланировано производство специальных тренажеров и средств обучения, которые позволят пилотам без труда освоить новую машину. Разработка тренажеров начнется уже с 2019 года, а поставки с 2026 года", - сообщили в компании.

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026 года - начать серийные поставки в интересах Минобороны РФ.