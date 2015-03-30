Ракетный крейсер "Маршал Устинов" проведет стрельбы в Баренцевом море
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
После учений ракетный крейсер вернется в Североморск
МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море, где проведет учения со стрельбами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.
"В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводно-диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу", - сказали на флоте.
Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.
После выполнения учебно-боевых задач в море ракетный крейсер "Маршал Устинов" вернется в пункт постоянного базирования - Североморск.
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29.03.2018
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