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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" проведет стрельбы в Баренцевом море

30.03.2018 ТАСС 180 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

После учений ракетный крейсер вернется в Североморск

МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море, где проведет учения со стрельбами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

"В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводно-диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу", - сказали на флоте.

Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

После выполнения учебно-боевых задач в море ракетный крейсер "Маршал Устинов" вернется в пункт постоянного базирования - Североморск.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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