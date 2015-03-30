РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в $100 млн в 2018 году
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Камуфляжная сеть производства армяно-польской компании «Любава-Армения» на танке Т-72 в экспозиции выставки ArmHiTec-2016 в Ереване.
Источник: razm.info
Согласно договору, Ереван должен воспользоваться всеми средствами в 2018-2022 годах
ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Поставки Россией оружия Армении по новому кредиту в $100 млн, одобренному правительством республики осенью 2017 года, начнутся в 2018 году. Об этом в четверг сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
"Они предусмотрены на 2018 год", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Соглашение о выделении экспортного кредита было подписано 24 октября 2017 года. Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства. Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.
В июне 2015 года Россия также подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита на 200 млн долларов на финансирование поставок российского вооружения. По условиям договоренности, на погашение кредита дается 13 лет с трехлетним льготным периодом под 3% годовых.
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29.03.2018
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