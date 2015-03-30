Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в $100 млн в 2018 году

30.03.2018 ТАСС 313 0
0
Понравилась новость?
 0
Камуфляжная сеть
Камуфляжная сеть производства армяно-польской компании «Любава-Армения» на танке Т-72 в экспозиции выставки ArmHiTec-2016 в Ереване.
Источник: razm.info

Согласно договору, Ереван должен воспользоваться всеми средствами в 2018-2022 годах

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Поставки Россией оружия Армении по новому кредиту в $100 млн, одобренному правительством республики осенью 2017 года, начнутся в 2018 году. Об этом в четверг сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Они предусмотрены на 2018 год", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соглашение о выделении экспортного кредита было подписано 24 октября 2017 года. Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства. Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.

В июне 2015 года Россия также подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита на 200 млн долларов на финансирование поставок российского вооружения. По условиям договоренности, на погашение кредита дается 13 лет с трехлетним льготным периодом под 3% годовых.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:42
  • 1
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы