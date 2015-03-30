РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в $100 млн в 2018 году



Камуфляжная сеть производства армяно-польской компании «Любава-Армения» на танке Т-72 в экспозиции выставки ArmHiTec-2016 в Ереване.

Источник: razm.info Камуфляжная сеть производства армяно-польской компании «Любава-Армения» на танке Т-72 в экспозиции выставки ArmHiTec-2016 в Ереване.Источник: razm.info

Согласно договору, Ереван должен воспользоваться всеми средствами в 2018-2022 годах

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Поставки Россией оружия Армении по новому кредиту в $100 млн, одобренному правительством республики осенью 2017 года, начнутся в 2018 году. Об этом в четверг сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Они предусмотрены на 2018 год", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соглашение о выделении экспортного кредита было подписано 24 октября 2017 года. Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства. Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.

В июне 2015 года Россия также подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита на 200 млн долларов на финансирование поставок российского вооружения. По условиям договоренности, на погашение кредита дается 13 лет с трехлетним льготным периодом под 3% годовых.